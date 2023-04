Lavoro Minorile, è allarme. Per 1 su 15 è già realtà (Di martedì 4 aprile 2023) - Il rapporto di Save The Children fotografa la preoccupante realtà italiana. Circa 336mila bambini e adolescenti fra i 7 e i 15 anni hanno già avuto esperienze ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 aprile 2023) - Il rapporto di Save The Children fotografa la preoccupanteitaliana. Circa 336mila bambini e adolescenti fra i 7 e i 15 anni hanno già avuto esperienze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Allarme lavoro minorile, per uno su 15 è già una realtà. L'indagine di Save the Children: 'In Italia 336 mila ragaz… - Agenzia_Italia : In Italia ci sono 336mila minorenni che lavorano - ItalyNowadays : Allarme lavoro minorile, per uno su 15 è già una realtà. #Economia - fabiobellentani : RT @albertocaldana: In Italia infanzia interrotta per 336 mila bambini lavoratori - LuisaRagni : RT @Tg3web: 336 mila bambini e ragazzi con meno di 15 anni hanno già avuto esperienze lavorative in Italia, soprattutto in negozi e bar. So… -