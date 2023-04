Lavoro minorile, 336mila casi in Italia secondo indagine Save the Children (Di martedì 4 aprile 2023) In Italia si stima che 336mila bambini e adolescenti tra i 7 e i 15 anni - pari al 6,8% , quasi un minore su 15 - abbiano avuto esperienze di Lavoro. E il 27,8% dei 14-15enni (58mila adolescenti) che dichiarano di aver avuto un'esperienza di Lavoro, ha svolto lavori dannosi per i percorsi scolastici e per il benessere psicofisico. Questo è quanto emerge da un'indagine di Save the Children, sono ancora molti i ragazzi e ragazze coinvolti in attività lavorative prima dell'età consentita per legge (16 anni). Tra i 14-15enni, uno su 5 lavora o ha lavorato e, tra questi ultimi, più di uno su 10 ha iniziato a lavorare a 11 anni o prima. (I DATI NELL'UNIONE EUROPEA) Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 aprile 2023) Insi stima chebambini e adolescenti tra i 7 e i 15 anni - pari al 6,8% , quasi un minore su 15 - abbiano avuto esperienze di. E il 27,8% dei 14-15enni (58mila adolescenti) che dichiarano di aver avuto un'esperienza di, ha svolto lavori dannosi per i percorsi scolastici e per il benessere psicofisico. Questo è quanto emerge da un'dithe, sono ancora molti i ragazzi e ragazze coinvolti in attività lavorative prima dell'età consentita per legge (16 anni). Tra i 14-15enni, uno su 5 lavora o ha lavorato e, tra questi ultimi, più di uno su 10 ha iniziato a lavorare a 11 anni o prima. (I DATI NELL'UNIONE EUROPEA)

