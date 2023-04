Lavori usuranti 2023: elenco completo attività gravose (Di martedì 4 aprile 2023) Chi ha svolto per gran parte della propria vita professionale Lavori usuranti ha diritto ad andare in pensione anticipata anche nel 2023. Il prossimo 1° maggio sarà infatti l’ultima data utile per presentare la domanda di riconoscimento dei Lavori particolarmente faticosi e pesanti, e perfezionare i requisiti per l’accesso alla pensione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Si tratta del pensionamento anticipato per attività faticose e gravose introdotto dal decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67: questo provvedimento ha previsto il diritto di accedere a questa forma di pensione per chi rientra in quattro tipologie di Lavori faticosi e pesanti: lavoratori impegnati in mansioni ... Leggi su leggioggi (Di martedì 4 aprile 2023) Chi ha svolto per gran parte della propria vita professionaleha diritto ad andare in pensione anticipata anche nel. Il prossimo 1° maggio sarà infatti l’ultima data utile per presentare la domanda di riconoscimento deiparticolarmente faticosi e pesanti, e perfezionare i requisiti per l’accesso alla pensione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Si tratta del pensionamento anticipato perfaticose eintrodotto dal decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67: questo provvedimento ha previsto il diritto di accedere a questa forma di pensione per chi rientra in quattro tipologie difaticosi e pesanti: lavoratori impegnati in mansioni ...

