Lavori a piazza Piano di Corte, De Pierro: "Collaborazione fattiva con la Soprintendenza" (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – "Dopo una fitta interlocuzione e un dialogo tanto serrato quanto doveroso con la Soprintendenza ai Beni culturali e Paesaggistici, si avviano a conclusione i Lavori a piazza Piano di Corte finanziati con il programma Pics. Il dovere istituzionale di salvaguardare la struttura tecnico-progettuale che ha eseguito l'indirizzo politico-amministrativo che – su delega del sindaco Clemente Mastella – ho esercitato su questo come sugli altri progetti Pics, mi induce a ulteriori chiarimenti sulle fasi conclusive della progettazione, ancorché sia facilmente percepibile che alcune esternazioni, per quanto legittime, siano viziate da strumentalità verso l'amministrazione", così in una nota il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro. "Le fioriere che ...

