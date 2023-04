Lavinia di Uomini e Donne, italiani in lacrime: cos’è successo con Maria (Di martedì 4 aprile 2023) NEWS TV. Lavinia Mauro, la tronista di Uomini e Donne, ha finalmente fatto la sua scelta nella puntata andata in onda oggi, 4 aprile, su Canale 5. Il percorso della giovane donna è stato particolarmente difficile a causa delle numerose alti e bassi con i suoi corteggiatori. Ecco però che arriva una sorpresa di Maria che commuove tutto lo studio. Leggi anche: “Uomini e Donne”, Lavinia fa la sua scelta: arriva una sorpresa in studio Leggi anche: Uomini e Donne, si chiude il trono di Lavinia Mauro: ha scelto lui Lavinia Mauro e la sua scelta Lavinia Mauro ha infatti trascorso ben sette mesi sul trono, durante i quali ha dovuto fare i conti con le emozioni contrastanti e con ... Leggi su tvzap (Di martedì 4 aprile 2023) NEWS TV.Mauro, la tronista di, ha finalmente fatto la sua scelta nella puntata andata in onda oggi, 4 aprile, su Canale 5. Il percorso della giovane donna è stato particolarmente difficile a causa delle numerose alti e bassi con i suoi corteggiatori. Ecco però che arriva una sorpresa diche commuove tutto lo studio. Leggi anche: “”,fa la sua scelta: arriva una sorpresa in studio Leggi anche:, si chiude il trono diMauro: ha scelto luiMauro e la sua sceltaMauro ha infatti trascorso ben sette mesi sul trono, durante i quali ha dovuto fare i conti con le emozioni contrastanti e con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #UominieDonne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino pubblicano il loro primo selfie di coppia - occhio_notizie : Uomini e Donne, l'omaggio in studio per Lavinia che piange commossa: sventolano ventagli bianchi. Nel pomeriggio, è… - MediasetTgcom24 : 'Uomini e Donne' Lavinia Mauro divisa tra i due Alessio: ecco chi ha scelto #uominiedonne #alessio #4aprile - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni: Lavinia ha scelto, torna una discussa coppia over - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda la scelta di Lavinia -