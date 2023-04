Lautaro Martinez in crisi! Juventus-Inter occasione per sbloccarsi – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 aprile 2023)sta vivendo un momento complicato della sua stagione. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il “Toro” è pronto al riscatto:l’giusta– Questa sera è in programma. Sarà certamente della sfida: l’attaccante argentino, così come la squadra nerazzurra, non sta vivendo il miglior momento della sua stagione. L’ultimo gol risale alla sfida contro il Lecce, oltre un mese fa. La sfida di Coppa Italia contro i bianconeri, quindi, può essere l’giusta per uscire dalla crisi. Andrà però sfatato un tabù non banale:nelle sei partite giocate all’Allianz Stadium ...