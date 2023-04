L’Australia ferma la giostra dei tassi. Farà da apripista anche per Fed e Bce? (Di martedì 4 aprile 2023) La Banca centrale di Sydney è la seconda (dopo quella del Canada) a concedersi una pausa per valutare gli effetti delle 10 «strette» consecutive. Gli operatori di mercato si augurano che faccia scuola anche nel nostro emisfero, ma rischiano di rimanere delusi. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 4 aprile 2023) La Banca centrale di Sydney è la seconda (dopo quella del Canada) a concedersi una pausa per valutare gli effetti delle 10 «strette» consecutive. Gli operatori di mercato si augurano che faccia scuolanel nostro emisfero, ma rischiano di rimanere delusi.

