Laura 30 su Rai1: la maratona per i 30 anni di carriera in TV (Di martedì 4 aprile 2023) Laura 30 su Rai1: l'appuntamento è per martedì 4 aprile. Andrà in onda in access prime time lo speciale sulla maratona live per la celebrazione dei 30 anni di carriera di Laura Pausini con alcuni estratti dei tre show che ha tenuto in 24 ore tra New York, Madrid e Milano lo scorso 27 febbraio. Era proprio il 27 febbraio, di 30 anni fa, quando Laura Pausini vinceva il Festival di Sanremo con la canzone La Solitudine. Da quel momento, la sua carriera nel mondo della musica – in Italia e nel resto del mondo – è stata una strada in salita che l'ha portata sul tetto del mondo. "La musica in tutte le sue sfaccettature è una cosa seria, che richiede molto sacrificio. Ho voluto realizzare questo speciale per mostrare ai miei fan (e ...

