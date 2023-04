Laura 30 su Rai1 | la maratona per i 30 anni di carriera della Pausini in TV

(Di martedì 4 aprile 2023)30 su: l’appuntamento è per martedì 4 aprile. Andrà in onda in access prime time lo speciale sullalive per la celebrazione dei 30didicon alcuni estratti dei tre show che ha tenuto in 24 ore tra New York, Madrid e Milano lo scorso 27 febbraio. Era proprio il 27 febbraio, di 30fa, quandovinceva il Festival di Sanremo con la canzone La Solitudine. Da quel momento, la suanel mondomusica – in Italia e nel resto del mondo – è stata una strada in salita che l’ha portata sul tetto del mondo. Lo speciale30 sumostrerà il backstage degli spettacoli e le ...

Pausini confessa nel talk di: 'Abbiamo passato anni difficili' Durante il breve collegamento telefonico con il programma dicondotto da Alberto Matano , la cantante non ha nascosto ...30 , le anticipazioni dello show diPausini stasera 4 aprile 2023 suProduzione Friends Tv in collaborazione con Gentemusic e Double Trouble Club,30 vanta la regia di Dario ...... 3 aprile 2023 Sfidae Canale 5: "Resta con me" contro la finale del "GF VIP 7". Chi ha vinto Rai 1: Resta con me , il gran finale della serie drammatica con protagonisti Francesco Arca,...

“Laura 30”: lo speciale di Laura Pausini su Rai1 Tv Sorrisi e Canzoni

Si è conclusa con una piacevole sorpresa, l'irruzione di Laura Pausini, la puntata di oggi de La vita in diretta, martedì 4 aprile. La cantante, che festeggia i trent'anni di carriera, è intervenuta ...