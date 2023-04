L' attore ha una predisposizione genetica alla malattia Per questo ha deciso di concentrarsi sui fattori di prevenzione e dedicare più tempo a moglie e figli

Leggi su iodonna

(Di martedì 4 aprile 2023) Non un addio al set, ma una semplice pausa per avere piùa disposizione daa se stesso epropria famiglia. È questa lane di Chris Hemsworth. La star del cinema, famosa per il suo ruolo di Thor, ha scoperto di avere un rischio maggiore di ammalarsi di Alzheimer a causa di alcunigenetici. Da qui la scelta in mettere in pausa la sua carriera cinematografica. Chris Hemsworth tra set e famiglia guarda le foto Leggi anche ...