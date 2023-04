Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Sorpresi con sedici chili di cocaina, i due fermati si lanciano acccuse reciproche - Latina_Oggi : Truffatori in trappola, due persone arrestate Sorpresi in azione dagli investigatori della Polizia, due campani fer… -

... nell'hospitality Ducati lo guardano un po'e preoccupati. È solo un attimo, il pilota ...00 algiris - Olympiacos 72 - 74 Visualizza Euroleague VOLLEY - SUPERLEGA 20:30- Padova 0 - 3 ...... ma di fatto frequentatori della zona e sempre nei paraggi diScalo, tanto che sarebbero ...in una pasticceria dai ragazzi delle consegne dei cornetti, si sarebbero anche spacciati per ...... i cardinali " in buona partee smarriti a causa della rinuncia di Benedetto XVI " ... Mondo Per Francesco l'Americaè una parentesi ormai chiusa Marco Grieco Coesistenza e convivenza La ...

In auto a Latina con 17 chili di cocaina, due trafficanti arrestati dai Carabinieri LatinaQuotidiano.it

Due uomini sono stati fermati per un normale controllo dai carabinieri: entrambi erano troppo nervosi e li hanno fatto insospettire ...A ottobre ci sono le presidenziali a Buenos Aires e i sondaggi danno l’economista ultraliberista primo oltre il 20%. Colloquio con gli esperti Loris Zanatta e ...