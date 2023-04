L’asse tra Erdogan e Xi arriva fino in Siria. Ecco perché (Di martedì 4 aprile 2023) Un triangolo geopolitico, economico e anche “personale” quello in piedi tra Turchia, Russia e Cina che ha riverberi non solo sulle dinamiche interne dei singoli Paesi, ma anche sulle aree di riferimento più prossime, come la Siria e la nuova fase di Assad. Ieri e oggi a Mosca si tiene un incontro sulla Siria con i ministri di Turchia, Russia, Iran e Siria, mentre il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si recherà in visita ad Ankara immediatamente, dopo. Per cui dopo il focus sui rapporti tra Ankara e Mosca, Ecco una panoramica sulle relazioni sino-turche, sia con tutto l’insieme delle conseguenze che impattano anche sulla contingenza, come il tragico terremoto dello scorso febbraio e la corsa (anche elettorale di Erdogan) per la ricostruzione con il sostegno di Pechino, sia con l’intreccio con ... Leggi su formiche (Di martedì 4 aprile 2023) Un triangolo geopolitico, economico e anche “personale” quello in piedi tra Turchia, Russia e Cina che ha riverberi non solo sulle dinamiche interne dei singoli Paesi, ma anche sulle aree di riferimento più prossime, come lae la nuova fase di Assad. Ieri e oggi a Mosca si tiene un incontro sullacon i ministri di Turchia, Russia, Iran e, mentre il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si recherà in visita ad Ankara immediatamente, dopo. Per cui dopo il focus sui rapporti tra Ankara e Mosca,una panoramica sulle relazioni sino-turche, sia con tutto l’insieme delle conseguenze che impattano anche sulla contingenza, come il tragico terremoto dello scorso febbraio e la corsa (anche elettorale di) per la ricostruzione con il sostegno di Pechino, sia con l’intreccio con ...

