L’asse M5S-Pd parte col flop: altro che “effetto Schlein” (Di martedì 4 aprile 2023) Se davvero l’inizio è la parte più importante del lavoro, come scriveva Platone nel quarto secolo a.c. nel suo celeberrimo dialogo La Repubblica, a sinistra non possono certo dormire sonni tranquilli. Anzi, tutt’altro. Perché l’inizio per il nuovo Pd targato Elly Schlein, che coincideva con le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, è stato veramente disastroso, da qualsiasi prospettiva lo si guardi. Intanto, contrariamente agli estenuanti proclama della stampa progressista di queste ultime settimane, il volano dell’elezione a segretario della Schlein non ha generato affatto i frutti desiderati. Anzi, il Partito democratico é riuscito persino nella titanica impresa di contrarre ulteriormente il suo consenso rispetto alle ultime politiche e a collezionare uno scarno 16,56%. altro che ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 aprile 2023) Se davvero l’inizio è lapiù importante del lavoro, come scriveva Platone nel quarto secolo a.c. nel suo celeberrimo dialogo La Repubblica, a sinistra non possono certo dormire sonni tranquilli. Anzi, tutt’. Perché l’inizio per il nuovo Pd targato Elly, che coincideva con le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, è stato veramente disastroso, da qualsiasi prospettiva lo si guardi. Intanto, contrariamente agli estenuanti proclama della stampa progressista di queste ultime settimane, il volano dell’elezione a segretario dellanon ha generato affatto i frutti desiderati. Anzi, il Partito democratico é riuscito persino nella titanica impresa di contrarre ulteriormente il suo consenso rispetto alle ultime politiche e a collezionare uno scarno 16,56%.che ...

