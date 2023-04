Lapo Elkann |   Ferrari | è l' ora di svegliarsi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1, Lapo #Elkann scuote la #Ferrari: 'Ora di svegliarsi' -

Un tentativo di scuotere l'ambiente l'ha provato a fare: 'Ferrari F1 è il momento di svegliarsi' , ha scritto in un tweet. 'Dovresti dirlo a tuo fratello' , il commento di un utente. ...'Che Milan. Mi dispiace perché il Napoli e la mia seconda squadra. Grande partita'. Con questo tweetha espresso il suo dispiacere per la sconfitta del Napoli in campionato contro il Milan domenica scorsa, elogiando la prestazione dei rossoneri, capaci di vincere 4 - 0 al Maradona. Il ...La relazione tra l'ex moglie di Gigi Buffon e il manager cugino di John erisale al 2015, quando sono arrivati mano nella mano, sorridenti e sereni come non mai, al party pre - nozze di ...

Lapo Elkann a gamba tesa: "Ferrari svegliati" FormulaPassion.it

Lapo Elkann in soccorso della Ferrari Un inizio così gramo si è visto raramente nella lunga storia della Ferrari in Formula 1: nella tribolata annata 2014 Alonso e Raikkonen fecero meglio di Leclerc e ...Mentre si attendono le statistiche del Gran Premio d’Australia, nelle prime due gare del 2023 la Formula 1 ha fatto registrare 73 sorpassi in totale. Un dato che certifica un calo di un terzo rispetto ...