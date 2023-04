Lampione | gli immigrati sullo scoglio salvati in elicottero

(Di martedì 4 aprile 2023) Tratti in salvo dalla guardia costiera 32 migranti, tra cui un bambino, rimasti bloccati da domenica sull'isolotto di, in Sicilia.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Area51cinqueuno : #Lampione, in salvo i migranti naufraghi rimasti bloccati per un giorno sull'isolotto. #blocconavale? Gli Angeli ar… - la_lagigogin : RT @DomaniGiornale: ?? I flutti rendono impossibili gli aiuti e 35 #migranti sono bloccati da ieri sull’isolotto di Lampione nelle isole Pel… - frmango65 : Migranti bloccati sull'isolotto disabitato di Lampione - fabiobellentani : RT @DomaniGiornale: ?? I flutti rendono impossibili gli aiuti e 35 #migranti sono bloccati da ieri sull’isolotto di Lampione nelle isole Pel… - DomaniGiornale : ?? I flutti rendono impossibili gli aiuti e 35 #migranti sono bloccati da ieri sull’isolotto di Lampione nelle isole… -

... Trentadue migranti, bloccati da domenica sull'isolotto di, sono stati portati a Lampedusa ... Secondo l'accusaeffetti degli accordi contestati alla Juve con altri club si rifletterebbero ...Altri 32 sono arrivati sull'isolotto di; col mare a forza 6 è dovuto intervenire un ...arrivi sono saliti a quota 28mila in questi primi tre mesi del 2023, il 300% in più rispetto ai 6.800 ...Altri 32 sono arrivati sull'isolotto di; col mare a forza 6 è dovuto intervenire un ...arrivi sono saliti a quota 28mila in questi primi tre mesi del 2023, il 300% in più rispetto ai 6.800 ...

Salvati da elicottero 32 migranti bloccati a Lampione Agenzia ANSA

Il sindaco fa i conti dei benefici dell’ordinanza, che terminerà a fine aprile "I soldi verranno reinvestiti nella manutenzione stradale e nella sicurezza".La presidente del consiglio Giorgia Meloni liquida l'infausta sortita del presidente del senato Ignazio La Russa, che a proposito dell'eccidio della Fosse Ardeatine e della rappresaglia per l'attentat ...