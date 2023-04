LaLiga convoca un’assemblea straordinaria per discutere degli arbitri e del caso Negreira El Mundo

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 aprile 2023) In Spagnaintendedel futuro del sistema arbitrale dopo il caos provocato dallo scandalo-Barcellona. Ieri La Vanguardia ha accusato il presidente della lega, Javier Tebas, di aver presentato documenti falsi alla Procura per tirare dentro l’inchiesta i due ex presidenti del Barcellona. Elscrive di una riunioneta dain merito alla questione arbitrale:, preoccupata per la crisi reputazionale che ilpotrebbe causare al calcio spagnolo, ha fatto un ulteriore passo avanti e considererà “il futuro della prestazione di servizi”inche è ...