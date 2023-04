Lago balneabile dopo 45 anni di inquinamento | a Mantova l’impresa ritenuta impossibile da generazioni | “Mai smettere di darsi obiettivi”

(Di martedì 4 aprile 2023) La balneabilità dei laghi di, per ini, ha da sempre rappresentato qualcosa di teoricamente possibile ma, nei fatti, irrealizzabile per le difficoltà legate all’batterico delle acque. Ma da oggi,45, finalmente qualcosa è cambiato perché ilSuperiore, uno dei tre che avvolgono la città in un morbido abbraccio esaltandone l’inconfondibile skyline fatto di torri e cupole, è stato già inserito fra i siti balneabili nel portale acque del ministero della Salute. Il sindaco Mattia Palazzi, lo scorso 1 aprile, ha firmato, con tanto di cerimonia pubblica, l’ordinanza che revoca quella di non balneabilità firmata nel 1978 dall’allora primo cittadino GiUsvardi. Entrando nel sito del ministero e cliccando su ...

Un tratto delSuperiore di Mantova tornadopo 45 anni. Il sindaco Mattia Palazzi oggi ha firmato l'ordinanza che revoca quella del 1978 che vietava bagni e tuffi in tutto il, uno dei tre di ...

Un tratto del lago Superiore di Mantova torna balneabile dopo 45 anni. Il sindaco Mattia Palazzi oggi ha firmato l'ordinanza che revoca quella del 1978 che vietava bagni e tuffi in tutto il lago, uno ...