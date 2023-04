L’aeroporto di Amsterdam abolirà i voli notturni e vieterà i jet privati per ridurre le emissioni Greenpeace | “Prendiamo esempio”

(Di martedì 4 aprile 2023)diSchiphol, uno dei più grandi d’Europa,i jetentro il 2025, per limitare ledi gas serra e l’inquinamento acustico intorno al. Si prevede, dunque, la chiusura quasi completa dello scalo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Le compagnie si erano già mostrate contrarie dopo che, a giugno 2022, il governo olandese aveva annunciato di voler portare ia 440mila all’anno (nel 2019 erano 500mila) ed anche il settore turistico teme impatti negativi sugli arrivi, soprattutto nei periodi estivi. E se anche altri aeroporti d’Europa hanno adottato negli ultimi anni alcune restrizioni sui, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Greenpeace_ITA : ??L'aeroporto di Amsterdam Schiphol, uno dei più grandi d'Europa, ha deciso di vietare i jet privati. Un'ottima noti… - Mirella71189209 : RT @loretecle: In autunno 500 attivisti hanno occupato lo Schiphol Airport ad Amsterdam. Chiedevano lo stop ai voli dei jet privati. Oggi h… - GiDessi : RT @jetdeiricchi: +++ATTENZIONE+++ L'Aeroporto di Amsterdam Schipol (Repubblica Bolivariana dei Paesi Bassi), vieterà le partenze in jet… - FabioPetricca2 : RT @Greenpeace_ITA: ??L'aeroporto di Amsterdam Schiphol, uno dei più grandi d'Europa, ha deciso di vietare i jet privati. Un'ottima notizia… - il_strano : RT @Greenpeace_ITA: ??L'aeroporto di Amsterdam Schiphol, uno dei più grandi d'Europa, ha deciso di vietare i jet privati. Un'ottima notizia… -

... Roma, Napoli e Venezia)Catania Lisbona Madrid Palermo ...Pasqua è un momento importantissimo per i viaggiatori Secondo'... la ricerca 'Ovunque', il filtro dell'più vicino e quelli ...'ad di Gesap ha spento così le polemiche che da qualche tempo ...ai palermitani di prendere il treno per recarsi all'. Io ... Bruxelles (Tuifly Belgium), Lussemburgo (Luxemburg Air),...C'è anche il ritorno a Palermo di Air Malta destinazione Malta,'aumento delle frequenze del volo ... Charleroi (Ryanair), Bruxelles (Tuifly Belgium), Lussemburgo (Luxemburg Air),(EasyJet), ...