Ladro acrobata in giacca e cravatta: ecco come si muove (Di martedì 4 aprile 2023) Un uomo vestito in modo distinto fotografava le serrature e le porte di alcuni palazzi di un quartiere della Capitale. È stato filmato dalle telecamere di sicurezza ed è scattato l'allarme Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 aprile 2023) Un uomo vestito in modo distinto fotografava le serrature e le porte di alcuni palazzi di un quartiere della Capitale. È stato filmato dalle telecamere di sicurezza ed è scattato l'allarme

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachecampane : IL VIDEO Napoli, ladro acrobata in azione in via Posillipo / Si arrampica sulle tubature e si introduce in un appar… - lmoretti170 : Film meraviglioso, uno dei migliori film su #DungeonsAndDragons, hanno sfruttato al meglio il soggetto, ho amato ne… -