L’addio di Broadway al Fantasma dell' Opera

(Di martedì 4 aprile 2023) Un’asta di oggetti antichi e impolverati, un vecchio carillon ancora funzionante, e poi, un’inaspettata esplosione di luce. Un candelabro di dimensioni fiabesche irrompe dal palcoscenico buio fino al cielo del teatro Majestic, sulle teste un po' attonite degli spettatori, dando vita a uno dei musical più scenografici mai scritti e interpretati: “ThePhantom of the”. Capolavoro assoluto di Andrew Lloyd Webber e liberamente ispirato a un romanzo di Gaston Leroux, ilracconta lo struggente amore di un artista dal volto sfigurato per una cantante, nel teatrodi Parigi di inizio Novecento. Ilfarà di tutto per far emergere la sua innamorata, disperatamente in balia di un sentimento folle. Il tutto in una cornice dove scenografie, ...

...sta collaborando con Universal Television e lo studio...al fronte') figura come produttore esecutivo e dovrebbe dirigere'... riferimento a quanto disse in un famoso discorso diche ...... fughe solitarie e viaggi a New York,o in Messico... ... passando per'Eurosonic in Olanda o il The Great Escape di ... "Fiamme Negli Occhi" e "", passando per i recenti album "Un ...MODENA - Considerato "il regalo d'di David Bowie al mondo", Lazarus è un inconsueto e per ...primi posti delle classifiche con'...Ricono Srl Lazarus ha debuttato per la prima volta Off -...