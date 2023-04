La virtuosa «eleganza disinvolta» del tempo libero

Leggi su panorama

(Di martedì 4 aprile 2023) La pratica del design è fatta di decisioni, creatività ed estrema cura della forma e dello stile. Quello che è stato innescato danel guardaroba maschile è una vera e propria evoluzione che tiene conto degli archetipi e degli indumenti cari, ricordi di familiarità o di raffinatezza, eppure esplorati con rinnovata dinamicità e giovinezza, una freschezza e una leggerezza nuove che eliminano il superfluo e aprono alla sperimentazione di abbinamenti insoliti o comunque di impatto diverso. I look perfetti per il, per un weekend o una mini vacanza, editano in modo conraneo la nozione del funzionale, che non è poi così distante, e anzi spesso rimanda, alla continuità con le tendenze del vestire urbano. Eppure si crea una identità diversa, dove il corpo può muoversi ancora più liberamente, in ...