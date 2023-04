“La violenza non ha sesso”: Antonella Baiocchi premiata Donna dell’anno Abruzzo Marche (Di martedì 4 aprile 2023) Patrocinata dalle Regioni Marche e Abruzzo, venerdì 31 marzo si è tenuta la XVI edizione del Premio di solidarietà “Donna dell’ Anno 2023. Questa edizione ha visto premiare la psicoterapeuta Antonella Baiocchi esperta in Criminologia e violenza di Genere, per il suo impegno nella tutela inclusiva anche degli uomini vittime di violenza nell’ambito domestico ed affettivo. Dal 2016 all’ ottobre 2021 Assessore alle Pari Opportunità del Comune di S. Benedetto del Tronto, la Baiocchi è stata il primo amministratore pubblico d’Italia (ed ancora Unico) ad aver coraggiosamente contrastato il “politicamente corretto” che impone il ruolo di Carnefice solo agli Uomini e il Ruolo di Vittima solo alle Donne, mentre invece la ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 aprile 2023) Patrocinata dalle Regioni, venerdì 31 marzo si è tenuta la XVI edizione del Premio di solidarietà “dell’ Anno 2023. Questa edizione ha visto premiare la psicoterapeutaesperta in Criminologia edi Genere, per il suo impegno nella tutela inclusiva anche degli uomini vittime dinell’ambito domestico ed affettivo. Dal 2016 all’ ottobre 2021 Asre alle Pari Opportunità del Comune di S. Benedetto del Tronto, laè stata il primo amministratore pubblico d’Italia (ed ancora Unico) ad aver coraggiosamente contrastato il “politicamente corretto” che impone il ruolo di Carnefice solo agli Uomini e il Ruolo di Vittima solo alle Donne, mentre invece la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Importante il monito lanciato da Thuram sul razzismo: l’odio/violenza iniziano con politici xenofobi che dividono i… - matteosalvinimi : In Francia come in Italia, i professionisti del NO e della violenza non passeranno. Avanti col lavoro, coi cantieri… - fattoquotidiano : Parigi, centinaia di persone in piazza contro le violenza della polizia: “Macron vuole impedirci di protestare. Cos… - MengoniMoro : RT @Giulicat1512: Buon 4 marzo . . .questi cuccioli vivranno ancora per poco . . .non roviniamo il significato della Pasqua con violenza e… - pigrecor314 : @TuttoMercatoWeb Ma questi personaggi non si rendono conto che così aizzano beceri, ignoranti e facinorosi tifosi a… -