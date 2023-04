La violenza delle curve calcistiche | non tutti gli ultras sono delinquenti | ma il vaso è colmo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 aprile 2023) Dire che gliin genereè profondamente sbagliato. Che molti di loro, invece, che occupano lelo siano è pacifico. L’ho sperimentato domenica scorsa, di persona, al Maradona, per la partita Napoli Milan. Cori surreali contro De Laurentiis, petardi e addirittura sciopero del tifo verso una squadra prima in classifica con uno scudetto vinto in pratica già a novembre e ben 33 anni dopo. Lee laIl calcio italiano si ritrova negli anni ottanta. A Napoli si contesta un presidente vincente che tiene i conti in ordine. A Roma Lotito per anni ha dovuto camminare sotto scorta. A Milano, qualche mese fa, in coincidenza con la morte di un pregiudicato ...