(Di martedì 4 aprile 2023) “Come possiamo pensare che un percorso universitario debba essere dettato dai nostri tempi, sia di nostra proprietà, mentre siamo bombardati continuamente dal mito della performatività e da una competizione illogica che ci sbatte in faccia i successi degli altri e ci fa tirare un sospiro di sollievo quando qualcuno fallisce al posto nostro?”: Alessandra De Fazio, presidente del consiglio degli studenti di Unife, interviene all’apertura dell’anno accademicopresenza del presidente Mattarella e delladell’Università Anna Maria, parlando del senso di frustrazione e di fallimento che avvolge le nuove generazioni. “un fallimento non merito di vivere – prosegue –queste paroleuscite dstessa bocca della persona che oggi sta parlando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... msn_italia : La studentessa alla ministra Bernini: 'Le borse di studio sono un ricatto, perché i più poveri sono costretti a red… - sonolabebe92 : io dovrei tornare alla mia vita sociale e alla mia vita da studentessa MA STO SOLO ASPETTANDO NOTIZIE E STORIE DEI NOSTRI, cazzo. #oriele - _inmyremains__ : @_addictedtolou_ 100% comprensibile, io alla fine sopporto perché faccio l’estate (da povera studentessa senza una… - ennatv : Agira: campionati di filosofia, studentessa del Lincoln alla finale nazionale - FraFortinguerra : Al Giardino dei Giusti di Monte Stella a Milano per #NedaAghaSoltan, studentessa uccisa a #Teheran. Basta alla repr… -

Standodenuncia della ragazza e alle testimonianze degli amici che erano con leifesta, il 36enne avrebbe sedato ladopo averla soccorsa a bordo del mezzo di emergenza, per poi ...... depressione o perfino suicidi a causa delle condizioni imposte da un sistema malato che baratta la persona per la performance", ha dettopresenza del presidente Mattarella. . 4 aprile 2023... seduto in prima fila, non è esente da colpe secondo la: "chiediamo a gran voce che l'...la necessità di far fronte a tante spese attraverso dei lavori che tolgono tempo allo studio e...

La studentessa alla ministra Bernini: "Le borse di studio sono un ricatto, perché i più poveri sono costretti… La Repubblica

"Oggi (ieri ndr) al Tasso, nella nostra scuola è caduta una trave di diversi metri che ha ferito una ragazza mandandola in ospedale. Non possiamo rischiare la vita per andare a scuola". È quanto si ...Stando alla denuncia della ragazza e alle testimonianze degli amici che erano con lei alla festa, il 36enne avrebbe sedato la studentessa dopo averla soccorsa a bordo del mezzo di emergenza, per poi ...