La sinistra non perde l'ossessione fascista, Meloni sbalordita (Di martedì 4 aprile 2023) Una vera e propria ossessione. L'unico punto di contatto di uno schieramento, quello progressista, che su temi più concreti ed attuali va costantemente in ordine sparso. Il centrosinistra torna, insistentemente, a cavalcare l'onda dell'antifascismo. I pessimi risultati di Enrico Letta alle scorse elezioni di settembre non sono evidentemente serviti. Il nuovo Partito Democratico targato Elly Schlein prosegue su quel solco. Imperterrito. Anzi, se possibile, cerca di sottolinearlo con maggiore enfasi. E poco importa se, anche dalle urne del Friuli, giungono esempi concreti di come, questa politica, non convinca gli elettori. L'ennesimo esempio di questa fissazione è testimoniata dai quesiti posti al primo ministro, Giorgia Meloni, presente ieri al Vinitaly. La leader di Fratelli d'Italia ha dovuto rispondere ad un quesito tra il ridicolo ...

