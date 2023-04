La sezione di Articolo Uno di Pulsano non sosterrà la lista “Terra Mia” del PD guidata da Antonella Demarco (Di martedì 4 aprile 2023) Il circolo del Partito Democratico di Pulsano ha scelto irresponsabilmente di disgregare il fronte progressista e il campo largo delle opposizioni per andare da solo alle elezioni comunali prossime, chiudendo accordi di potere con alcuni fuoriusciti dal Centrodestra con operazioni trasformistiche della peggiore specie. Nonostante il lungo percorso intrapreso nella primavera scorsa dopo le dimissioni del sindaco Lupoli, il Partito Democratico, sovvertendo tutte le intese e contro l’esigenza avvertita da tutti di costruire una forte coalizione democratica alternativa al Centrodestra che ha portato Pulsano al predissesto, ha tentato di imporre la candidatura a sindaco di una loro iscritta che per cinque anni era stata a sostegno dell’Amministrazione di Destra uscente. Il PD ha quindi scelto di fare Terra bruciata intorno a sé e ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 4 aprile 2023) Il circolo del Partito Democratico diha scelto irresponsabilmente di disgregare il fronte progressista e il campo largo delle opposizioni per andare da solo alle elezioni comunali prossime, chiudendo accordi di potere con alcuni fuoriusciti dal Centrodestra con operazioni trasformistiche della peggiore specie. Nonostante il lungo percorso intrapreso nella primavera scorsa dopo le dimissioni del sindaco Lupoli, il Partito Democratico, sovvertendo tutte le intese e contro l’esigenza avvertita da tutti di costruire una forte coalizione democratica alternativa al Centrodestra che ha portatoal predissesto, ha tentato di imporre la candidatura a sindaco di una loro iscritta che per cinque anni era stata a sostegno dell’Amministrazione di Destra uscente. Il PD ha quindi scelto di farebruciata intorno a sé e ...

