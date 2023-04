La serie tv di Harry Potter diventa realtà | HBO Max adatterà tutti i libri della saga di JK Rowling

(Di martedì 4 aprile 2023) Latv dista perre. Secondo un report di Bloomberg, il primo a lanciare la notizia, HBO Max starebbe sviluppando un adattamento televisivodi JK. Stando ai primi dettagli, ogni stagionetv disarà basata su uno dei settedell’autrice. Quest’ultima, inoltre, sarà coinvolta in modo creativo nella, ma non in qualità di creatrice o showrunner. Le discussioni sul progetto sono ancora in corso, ma la società madre Warner Bros. Discovery terrà un evento stampa mercoledì prossimo per il suo servizio di streaming (che potrebbe includere un nuovo nome tanto atteso), dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La serie tv di Harry Potter è quasi realtà. - fanpage : Bloomberg ha rivelato i primi dettagli, raccontando che ogni libro originale dovrebbe essere rappresentato con un’i… - ReignOfTheSerie : Harry Potter, in arrivo una serie tv? #HarryPotter - testaltrove : RT @Malcontenta1: Sono nera perché ho appena letto che la HBO vuole fare una serie reboot di Harry Potter quindi presentarci dei nuovi Herm… - iimpala_67 : A quanto pare per rendere vera la notizia della serie tv di Harry Potter, mancherebbe solo l’ok di jk Rowling Dio m… -

Inoltre, in occasione del centenario, Monnalisa lancerà unadi iniziative sui suoi canali ...questo importante anniversario che si andranno ad aggiungere alla ricca offerta di merchandising...... con Glenn Ford, Arthur Kennedy, Dean Jagger, John Anderson, Paul Fix, Nico Minardos,Dean ... Agente Smart - Casino totale: Il trailer del film tratto dalla famosatv Cosa dirà la gente (...... il Chelsea è stato falcidiato da infortuni in(Kanté, James, Thiago Silva e Chilwell) e il ... dove alcuni giocatori prendevano in giro Potter chiamandolo '', come il mago dei libri di J. K. ...

Harry Potter diventa una serie tv in 7 stagioni: l’accordo con la Rowling è vicino La Stampa

Una notizia pronta a mandare in estasi i fan del maghetto più famoso del mondo. Harry Potter, dalla saga del grande schermo alla serie del piccolo. Sette stagioni (una per ogni libro), grazie ...È l’annuncio che tutti i fan del maghetto più famoso del mondo stavano aspettando: presto la serie tv basata sui 7 libri di Harry Potter firmata HBO potrebbe diventare realtà. Per il momento sono ...