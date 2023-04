La Serie A cerca aiuti, ma con gli agenti non bada a spese: 1,3 miliardi bruciati (Di martedì 4 aprile 2023) Un miliardo e trecento milioni destinati ai procuratori: la Serie A in crisi di liquidità e alla ricerca di aiuti dal governo non guarda a spese per i mandati degli agenti, diventati i veri e propri ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 aprile 2023) Un miliardo e trecento milioni destinati ai procuratori: laA in crisi di liquidità e alla rididal governo non guarda aper i mandati degli, diventati i veri e propri ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TMit_news : #Pinamonti in gol nel posticipo di A (5? in 24 gare) ma non basta. L'#Italia cerca gol in ogni dove ma il ventaglio… - CitroenaD : 'Guibert cerca di riannodare il legame tra realtà ed esperienza in una serie di fotografie che ci appaiono, insieme… - TMit_news : #Pinamonti in gol nel posticipo di A (5? in 24 gare) ma non basta. L'#Italia cerca gol in ogni dove ma il ventaglio… - Screenweek : Warner Bros. Discovery sta cercando di concludere un accordo per la realizzazione di una serie televisiva di… - neonvenus23 : @Fabio76003948 @trash_italiano Ha fatto una serie per bambine una decina di anni fa. La carriera in patria non è an… -