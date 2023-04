La scuola non si sceglie più solo per gli sbocchi: altro che liceo del Made in Italy! (Di martedì 4 aprile 2023) Le famiglie italiane hanno dato un dispiacere al ministro dell’Istruzione e del Merito (MIM), Giuseppe Valditara, che si era molto speso in dichiarazioni e annunci. La scelta della scuola secondaria superiore anche quest’anno ha seguito una traiettoria che ormai sembra segnata da tempo. Il sistema dei licei rappresenta la scelta preferita delle famiglie raccogliendo il 57% delle iscrizioni. Seguono gli istituti tecnici con il 31% e poi le scuole professionali con il rimanente 12%. Se ritorniamo indietro nel tempo, per esempio all’anno scolastico 2005-2006, troviamo i seguenti dati abbastanza differenti: i licei erano ancora in testa ma con il 42% degli iscritti. Seguivano gli istituti tecnici con il 33% e da ultimo i professionali con il 23%. Quindi, se vi è stata una tendenza in questi ultimi due decenni è stata il progressivo declino della scuola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Le famiglie italiane hanno dato un dispiacere al ministro dell’Istruzione e del Merito (MIM), Giuseppe Valditara, che si era molto speso in dichiarazioni e annunci. La scelta dellasecondaria superiore anche quest’anno ha seguito una traiettoria che ormai sembra segnata da tempo. Il sistema dei licei rappresenta la scelta preferita delle famiglie raccogliendo il 57% delle iscrizioni. Seguono gli istituti tecnici con il 31% e poi le scuole professionali con il rimanente 12%. Se ritorniamo indietro nel tempo, per esempio all’anno scolastico 2005-2006, troviamo i seguenti dati abbastanza differenti: i licei erano ancora in testa ma con il 42% degli iscritti. Seguivano gli istituti tecnici con il 33% e da ultimo i professionali con il 23%. Quindi, se vi è stata una tendenza in questi ultimi due decenni è stata il progressivo declino della...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il governo si concentra sui giovani che devono tornare a lavorare nei campi: “La colpa della crisi è della sinistra… - LiaQuartapelle : La sparata del liceo Made in Italy chiarisce quello che Meloni pensa della scuola: non un luogo dove formare gli st… - teatrolafenice : Nasceva oggi a Urbino nel 1483 Raffaello Sanzio. Un impero di Bellezza, un impero che ci conforta. Non ci sentiamo… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Limitarsi alle esortazioni non produce alcun risultato: ogni famiglia guarda alle sue scelte individualistiche' #LiceoDel… - ilfattoblog : 'Limitarsi alle esortazioni non produce alcun risultato: ogni famiglia guarda alle sue scelte individualistiche'… -