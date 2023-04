La scelta della Finlandia di entrare nella Nato: ad ora vedo solo scenari catastrofici (Di martedì 4 aprile 2023) di Alessio Andreoli La Finlandia è entrata nella Nato. La Nato (North Atlantic Treaty Organization) è un’alleanza militare intergovernativa e fu fondata immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale nel 1949. E’ un sistema di sicurezza collettiva dove i membri si impegnano a difendersi a vicenda da eventuali attacchi di nemici. I paesi aderenti possono ospitare e ospitano basi militari Nato comprese testate nucleari o aeroporti militari. Ovviamente gli Usa sono, diciamo così, i maggiori azionisti di questa organizzazione ed è lo Stato con maggior peso all’interno dell’organizzazione stessa. A conferma di questo è il fatto che il trattato fu firmato a Washington e durante il famoso periodo della guerra fredda fu fondamentale il ruolo americano contro il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) di Alessio Andreoli Laè entrata. La(North Atlantic Treaty Organization) è un’alleanza militare intergovernativa e fu fondata immediatamente dopo la fineseconda guerra mondiale nel 1949. E’ un sistema di sicurezza collettiva dove i membri si impegnano a difendersi a vicenda da eventuali attacchi di nemici. I paesi aderenti possono ospitare e ospitano basi militaricomprese testate nucleari o aeroporti militari. Ovviamente gli Usa sono, diciamo così, i maggiori azionisti di questa organizzazione ed è lo Stato con maggior peso all’interno dell’organizzazione stessa. A conferma di questo è il fatto che il trattato fu firmato a Washington e durante il famoso periodoguerra fredda fu fondamentale il ruolo americano contro il ...

