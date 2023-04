(Di martedì 4 aprile 2023) Per Mosca, l'è "un ulteriore aggravamentosituazione" e "l'espansioneè una minaccianostra sicurezza e degli interessi nazionali...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantast27655985 : RT @AlfioKrancic: Attentato a San Pietroburgo, l'esperto Mark Galeotti: 'È la prova che Putin sta perdendo il controllo della Russia' Senza… - globalistIT : - aldo_rovi : RT @AlfioKrancic: Attentato a San Pietroburgo, l'esperto Mark Galeotti: 'È la prova che Putin sta perdendo il controllo della Russia' Senza… - FabrizioMauri4 : RT @_PistisSophia: ???????? Il Sudafrica vieta la vendita di armi alla Polonia Dopo la visita in Russia, il governo sudafricano ha annunciato… - livic751 : RT @AlfioKrancic: Attentato a San Pietroburgo, l'esperto Mark Galeotti: 'È la prova che Putin sta perdendo il controllo della Russia' Senza… -

E non è tutto, perché se lada tempo aveva annunciato un taglio della produzione di petrolio ... dall'altro siuna nuova impennata dei prezzi del carburante, e non ci ...... così come emerso da un rapporto dei servizi di Londra, il governo russoun eccessivo ... Il rapporto dell'intelligence britannica "Lasta probabilmente cercando di sponsorizzare e sviluppare ...L'Iranche l'assertività e la supremazia militare azera insieme al sostegno turco portino Baku ...contribuirà anche alla promozione della cooperazione trilaterale con la partecipazione di, ...

La Russia teme per l’ingresso della Finlandia nella Nato: “Ma è non è come l’Ucraina” Globalist.it

Per Mosca, l’ingresso della Finlandia nella Nato è «un ulteriore aggravamento della situazione» e «l’espansione della Nato è una minaccia della nostra sicurezza e degli interessi nazionali della ...In un recente rapporto, l'intelligence britannica ha lanciato l'indiscrezione secondo cui il Cremlino starebbe pianificando la sostituzione della compagnia privata di Progozhin con altre milizie ...