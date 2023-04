Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreD81 : RT @Cisl_Lazio: Concluso il primo confronto con la Regione sul bilancio e sull’addizionale IRPEF. Durante l’incontro ci è stato confermato… - silviopaolucci : Ferrovia Roma-Pescara. Il Governo parla ufficialmente di opera a rischio, ma Marsilio lo giustifica e confida che p… - lillidamicis : “Da oggi per migliaia di pugliesi non sarà più possibile accedere agli screening gratuiti per la prevenzione contro… - steeqaatsy : @sposaisterica Prov di Roma ma mi sa che è più tradizione abruzzese (siamo molto vicini al confine di regione). È L… - robertocecere6 : RT @Cisl_Lazio: Concluso il primo confronto con la Regione sul bilancio e sull’addizionale IRPEF. Durante l’incontro ci è stato confermato… -

Non sono un- nastri'. Diceva dei giovani. Laha ingaggiato 28 influencer per promuovere il Veneto sui social. 'Ragazzi e ragazze bravissimi, che studiano, lavorano e alcuni hanno ......'massimo ribasso'i servizi ai cittadini, riduce i diritti degli utenti e comprime quelli dei lavoratori. Riteniamo l'attuale situazione non più sostenibile e per questo chiediamo alla...Petrolio: Opec+la produzione da maggio Questa corsa al rialzo è scattata dopo che otto ... L'Iraq, gia alle prese con problemi di esportazione legati ai volumi dellasemi - autonoma del ...

La Regione taglia le liste d'attesa nella sanità ilGiornale.it

Regione Lombardia ha destinato i primi 43 milioni di euro per il contenimento delle liste d`attesa. La delibera approvata dalla Giunta Fontana, su proposta dell`assessore al Welfare Guido Bertolaso ...«Riteniamo l’attuale situazione non più sostenibile e per questo chiediamo alla Regione e ai Comuni di invertire la rotta ... dei costi che fa propria la logica del “massimo ribasso” taglia i servizi ...