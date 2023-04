(Di martedì 4 aprile 2023), attraverso il suo canale Telegram, fa anche un po’ l’indovino e tira fuori delle “profezie”. Che poi però, alle volte, non sino. Lo scorso venerdì 31 marzo, l’ex re dei paparazzi aveva sentenziato che a vincere il Grande Fratello Vip sarebbe stato Edoardo Tavassi: “Eccomi qui, vi avevoche avrei svelato il vincitore di questa edizione e lo farò adesso. Il GF Vip 7 lo vincerà Tavassi. E non perché è tutto stabilito o c’è un complotto. Lui ce la farà perché ha un metodo su come funzionano i media”. Poi, non pago, ha rincarato la dose ieri, a poche ore dalla finale, dicendo ai suoi follower che loro il vincitore lo conoscevano giù prima della proclamazione. Niente da fare: il Grande Fratello Vip è stato vinto da Nikita Pelizon. E come hato? “A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : La “profezia” televisiva di Fabrizio Corona non si avvera e lui commenta: “L’ho detto per uno scopo preciso” -

... Claudia Pandolfi entra nel cast della miniseriein otto puntate Amico mio in onda su ... regia di Lucio Pellegrini (2010), Quando la notte , regia di Cristina Comencini (2011), La...... e s'intreccia con la decisione di Maria Cristina di rilasciare un'intervistasfidando ... attenzione, in modo analogo al precedente "Anna" contiene una sorta di, seppur di minore ...... ha risposto alle accuse e alle proteste di piazza intervenendo in una trasmissione, ... nel pieno della sanguinosa invasione russa, il destino della grande Lavra si staglia comedel ...

La “profezia” televisiva di Fabrizio Corona non si avvera e lui commenta: “L’ho detto… Il Fatto Quotidiano

Al centro della trama c’è Logan, una giovane cresciuta frequentando la scuola privata d’elite di New York chiamata Destiny, NY, creata per ragazzi che sono legati a profezie magiche. A dodici anni ...L'Olimpia Milano celebra il leggendario coach: un capolavoro la festa milanese con il Dna made in Usa al Forum di Assago. Ritirata per sempre la maglia numero 36 ...