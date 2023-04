La Procura della FIGC apre un’inchiesta su Matteo Politano: cosa rischia il giocatore (Di martedì 4 aprile 2023) La FIGC indaga su Matteo Politano per il suo gesto controverso nei confronti dei tifosi del Milan durante la partita allo Stadio Maradona. La Procura della FIGC, guidata da Giuseppe Chiné, ha aperto un’inchiesta sul presunto gesto offensivo compiuto da Matteo Politano nei confronti dei tifosi del Milan durante la partita Napoli-Milan allo Stadio Maradona di Fuorigrotta. Il giocatore del Napoli era stato oggetto di cori pesanti da parte dei tifosi rossoneri e si sarebbe reso protagonista di un gesto di risposta. Secondo fonti vicine all’inchiesta, gli inquirenti analizzeranno anche le immagini video e fotografiche del gesto di Politano. Il calciatore sarà ascoltato dagli inviati della ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 aprile 2023) Laindaga super il suo gesto controverso nei confronti dei tifosi del Milan durante la partita allo Stadio Maradona. La, guidata da Giuseppe Chiné, ha apertosul presunto gesto offensivo compiuto danei confronti dei tifosi del Milan durante la partita Napoli-Milan allo Stadio Maradona di Fuorigrotta. Ildel Napoli era stato oggetto di cori pesanti da parte dei tifosi rossoneri e si sarebbe reso protagonista di un gesto di risposta. Secondo fonti vicine all’inchiesta, gli inquirenti analizzeranno anche le immagini video e fotografiche del gesto di. Il calciatore sarà ascoltato dagli inviati...

