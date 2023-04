La primavera nel piatto (Di martedì 4 aprile 2023) Da «ditelo con i fiori» a «fatelo con le erbe» il passo è corroborante come una corsa nei prati di primavera. Ora i guru del marketing lo chiamano «foraging» e sono persuasi di averlo inventato loro per dare sostanza allo stile naturale. Ne sanno poco di civiltà rurale dacché andar per erbe è abitudine antica quanto l’uomo. Benedetto da Norcia con l’orto dei semplici, parcella del più vasto hortus conclusus, sapeva perfettamente indicare ai monaci quali fossero le erbe da mangiare e quelle per medicare. Sovente le due capacità si sovrapponevano: la salvia, per esempio, si chiama così dai tempi dei romani per le sue proprietà medicamentose oltre che aromatiche (dal latino «salvus» - salvo, sicuro, benefico, sano). Ma, ancor prima, Ippocrate e Galeno affidavano alle erbe il ripristino dell’armonia che era considerato il modo per curarsi. Non si badava tanto - come fanno ... Leggi su panorama (Di martedì 4 aprile 2023) Da «ditelo con i fiori» a «fatelo con le erbe» il passo è corroborante come una corsa nei prati di. Ora i guru del marketing lo chiamano «foraging» e sono persuasi di averlo inventato loro per dare sostanza allo stile naturale. Ne sanno poco di civiltà rurale dacché andar per erbe è abitudine antica quanto l’uomo. Benedetto da Norcia con l’orto dei semplici, parcella del più vasto hortus conclusus, sapeva perfettamente indicare ai monaci quali fossero le erbe da mangiare e quelle per medicare. Sovente le due capacità si sovrapponevano: la salvia, per esempio, si chiama così dai tempi dei romani per le sue proprietà medicamentose oltre che aromatiche (dal latino «salvus» - salvo, sicuro, benefico, sano). Ma, ancor prima, Ippocrate e Galeno affidavano alle erbe il ripristino dell’armonia che era considerato il modo per curarsi. Non si badava tanto - come fanno ...

