La PlayStation 5 torna a Milano | ecco l' installazione Sony

(Di martedì 4 aprile 2023)Interactive Entertainment Italia continua a celebrare5 con un'al centro di: scopriamola insieme.Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare l'improvvisa comparsa in Corso Venezia, al centro di, di una gigantesca e fedele riproduzione del Mjölnir per celebrare la Play Station 5. Aè arrivato l'iconico martello impugnato da Thor, il Dio del Tuono, che ha fatto il suo debutto nel recente God of War Ragnarök, ultimo capitolo sviluppato daSanta Monica e pubblicato lo scorso 9 novembre su PS4 e PS5. Il colossale martello, alto 3,50 m, con una lunghezza pari a 2,60 m e una profondità di 90 cm, dominerà il capoluogo lombardo fino al prossimo 15 …

Prosegue la campagna promozionale “Live from PS5”. In Italia, la prima Installazione era sorta nella capitale. A Roma, una colossale PlayStation 5 servì a celebrare non solo questa nuova… Leggi ...il protagonista si sposta con un rampino Lo storico protagonista della serie LittleBigPlanet torna su PS5 e PS4 con un'avventura in solitaria; una grande avventura, per la precisione, che a partire da ...