"La pizza chiena" napoletana: la ricetta tradizionale! (Di martedì 4 aprile 2023) "La pizza chiena" napoletana: la torta rustica partenopea! Un rustico Perfetto sempre, non solo durante le feste Pasquali, saporito, eccezionale, ripieno di ogni ben di Dio! Se volete prepararla secondo tradizione, ci va la pasta frolla. Tuttavia è ottima anche con pasta sfoglia (versione beneventana) o pasta brisée. Al posto dell'olio/burro, in base alle versioni, e se si vuole sempre andare di tradizione, si usa la sugna (strutto) e al posto della provola (/mozzarella) e parmigiano, il primo sale. Ecco come si prepara la nostra versione che riprende la ricetta tradizionale con frolla dolce. La pizza piena ovvero "'a pizza chiena", ricetta Ingredienti Frolla (teglia diametro 24/26 cm): Farina 00, 300 g; Uova, 1; Strutto, 1o0 g; Zucchero, 35 ...

