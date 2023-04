La nostra umanità perduta (Di martedì 4 aprile 2023) Sono inorridita per quei due ragazzi che hanno visto un uomo sulla strada coi vestiti in fiamme e, invece di soccorrerlo, lo hanno filmato e deriso. In che mondo viviamo?Silvia Benellivia email Gentile lettrice, l’episodio è tremendo. L’uomo, un pittore 53enne, si dibatteva sull’asfalto del Raccordo anulare di Roma mentre la sua auto era andata a fuoco per motivi sconosciuti. Due ragazzi che passavano su una Golf lo hanno filmato, senza fermarsi e senza chiamare i soccorsi. Si sente la voce di uno due che dice: ““Ah zio, hai pijato foco? Senti che caldo, mamma mia”. I due mostri subito dopo hanno pubblicato il video su internet. L’uomo è morto. Sì, anch’io mi chiedo come siamo arrivati a questo punto. Mi rispondo che un tempo si leggevano libri, oggi si legge Twitter con palate di odio e si guardano video demenziali su TikTok. Ergo, una volta il faro che ci indirizzava era il pensiero ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 aprile 2023) Sono inorridita per quei due ragazzi che hanno visto un uomo sulla strada coi vestiti in fiamme e, invece di soccorrerlo, lo hanno filmato e deriso. In che mondo viviamo?Silvia Benellivia email Gentile lettrice, l’episodio è tremendo. L’uomo, un pittore 53enne, si dibatteva sull’asfalto del Raccordo anulare di Roma mentre la sua auto era andata a fuoco per motivi sconosciuti. Due ragazzi che passavano su una Golf lo hanno filmato, senza fermarsi e senza chiamare i soccorsi. Si sente la voce di uno due che dice: ““Ah zio, hai pijato foco? Senti che caldo, mamma mia”. I due mostri subito dopo hanno pubblicato il video su internet. L’uomo è morto. Sì, anch’io mi chiedo come siamo arrivati a questo punto. Mi rispondo che un tempo si leggevano libri, oggi si legge Twitter con palate di odio e si guardano video demenziali su TikTok. Ergo, una volta il faro che ci indirizzava era il pensiero ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - FrancescoLollo1 : Aver avviato l’iter per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità vuol dire… - leone52641 : RT @Stefano_Re: Loro hanno dichiarato guerra contro l’umanità e ora noi dobbiamo trovare il coraggio e difendere le nostre vite e la nostra… - xhele09 : RT @Strangerclubof1: La gloria, l'oscurità, l'umanità. #TheGlory è una forte storia di #bullismo e di #vendetta scritta in modo magistrale… - Ornella01374738 : @Antonie06514197 @angiole51395136 @madlar86 Grazie, giuro ci sono rimasta davvero male ed ho 61 anni. È come aver r… -

Ronco (Comitato Naz. Bioetica): Utero in affitto contro princìpi fondamentali e carriera alias pericolosa ...che indubbiamente vedono la questione dell'educazione gender come un grande rischio per l'umanità". ... Per favore sostieni la nostra missione: fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramite ... Massimo Ambrosetti nuovo ambasciatore a Pechino ma il suo lavoro per Siena non si ferma ...un contributo decisivo per la firma - avvenuta nel 202o - dell'accordo di cinque anni tra la nostra ... patrimonio della Umanità Unesco. Anche qui Ambrosetti ha coinvolto Siena, i suoi professori e i ... Sakamoto ha celebrato la pura esistenza del suono Mettiamo tra parentesi le strane creature degli anime e dei manga che sono già nella nostra testa e ... Figlio com'è dell'atomica, una delle più grandi cesure della storia dell'umanità, Sakamoto sa ... ...che indubbiamente vedono la questione dell'educazione gender come un grande rischio per l'". ... Per favore sostieni lamissione: fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramite ......un contributo decisivo per la firma - avvenuta nel 202o - dell'accordo di cinque anni tra la... patrimonio dellaUnesco. Anche qui Ambrosetti ha coinvolto Siena, i suoi professori e i ...Mettiamo tra parentesi le strane creature degli anime e dei manga che sono già nellatesta e ... Figlio com'è dell'atomica, una delle più grandi cesure della storia dell', Sakamoto sa ... Domenica delle Palme: mons. Boccardo (Spoleto-Norcia ... Servizio Informazione Religiosa