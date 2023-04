"La nostra storia antifascista...". Inizia la speculazione dem sul 25 aprile (Di martedì 4 aprile 2023) La sinistra presenta una mozione sulle "date fondative della nostra storia antifascista". Ma l'istanza è destinata a creare tesioni alla vigilia del 25 aprile: la pacificazione non passa dalle rivendicazioni di partito Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 aprile 2023) La sinistra presenta una mozione sulle "date fondative della". Ma l'istanza è destinata a creare tesioni alla vigilia del 25: la pacificazione non passa dalle rivendicazioni di partito

