La nave Geo Barents di Msf ha raggiunto il barcone con 500 migranti alla deriva: “Le condizioni meteo impediscono l’intervento” (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo 12 ore in balia del mare in zona Sar maltese, si è aperta una speranza di salvezza per i 500 migranti segnalati nel pomeriggio di lunedì da Alarm Phone attraverso il proprio profilo Twitter. La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha avvistato l’imbarcazione con a bordo i naufraghi intorno alle 4 della mattina e si è avvicinata il più possibile al mezzo. A causa delle condizioni meteo avverse, però, in questo momento non è possibile effettuare il soccorso senza compromettere la sicurezza dei superstiti, nonché quella dei soccorritori e soccorritrici, fa sapere la ong. AGGIORNAMENTO: abbiamo ristabilito il contatto con le ~500 persone in pericolo. Ci dicono che il mare e’ in tempesta. Il vento soffia a 27 nodi e le onde sono alte! Si trovano nella SAR di #Malta. Temiamo per la loro vita! Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo 12 ore in balia del mare in zona Sar maltese, si è aperta una speranza di salvezza per i 500segnalati nel pomeriggio di lunedì da Alarm Phone attraverso il proprio profilo Twitter. LaGeodi Medici Senza Frontiere ha avvistato l’imbarcazione con a bordo i naufraghi intorno alle 4 della mattina e si è avvicinata il più possibile al mezzo. A causa delleavverse, però, in questo momento non è possibile effettuare il soccorso senza compromettere la sicurezza dei superstiti, nonché quella dei soccorritori e soccorritrici, fa sapere la ong. AGGIORNAMENTO: abbiamo ristabilito il contatto con le ~500 persone in pericolo. Ci dicono che il mare e’ in tempesta. Il vento soffia a 27 nodi e le onde sono alte! Si trovano nella SAR di #Malta. Temiamo per la loro vita! Le ...

