La Nato festeggia i suoi 74 anni con l’ingresso della Finlandia Gli scenari di Pesu Fiia

La Finlandia è il 31° Paese alleato della Nato. "Questa è una settimana storica. La Finlandia e gli alleati saranno più sicuri e la nostra alleanza sarà più forte", ha dichiarato Jens Stoltenberg, segretario generale, che oggi compie 74 anni. Il presidente russo Vladimir Putin "aveva come obiettivo dichiarato dell'invasione dell'Ucraina quello di ridurre la Nato, ma sta ottenendo esattamente l'opposto", ha aggiunto. Prima di oggi, la Russia condivideva circa 1.215 chilometri di confine terrestre con cinque membri della Nato, una cifra che raddoppia con l'adesione della Finlandia. Presente alla consegna dei documenti anche Antony Blinken, segretario di Stato americano, a Bruxelles per la ministeriale Esteri

