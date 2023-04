La National Gallery non rimuoverà il “Ritratto dei coniugi Arnolfini” per via di una somiglianza con Putin

(Di martedì 4 aprile 2023) Il 4 aprile 2023 alla redazione di Facta.news è stato chiesto via WhatsApp di verificare il contenuto di un tweet del 30 marzo. «Ilvuole rimuovere uno dei più celebri dipinti di Van Eyck, uno tra i migliori pittori fiamminghi del periodo gotico internazionale – si legge nel tweet – perchè Giovanni, somiglia a! Stiamo raggiungendo livelli di imbecillità grave!». Il dipinto in questione è il “dei”, realizzato nel 1434 dal pittore fiammingo Jan van Eyck e conservato alladi Londra. La notizia della rimozione del quadro è falsa. L’opera ritrae il mercante originario di Lucca Giovanniin compagnia della prima moglie Costanza ...

