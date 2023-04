La Nasa torna a volare intorno alla luna dopo 50 anni, ma l'allunaggio solo nel 2025 (Di martedì 4 aprile 2023) La Nasa ha programmato una missione umana sulla luna nel 2024, per la prima volta dopo l'ultima, quella di Apollo 17 nel lontano 1972. Ieri è stato presentato l'equipaggio composto da una donna e tre ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 aprile 2023) Laha programmato una missione umana sullanel 2024, per la prima voltal'ultima, quella di Apollo 17 nel lontano 1972. Ieri è stato presentato l'equipaggio composto da una donna e tre ...

