La Nasa ha annunciato i nomi degli astronauti che partiranno per la Luna (Di martedì 4 aprile 2023) Manca poco più di un anno, e sarà finalmente tempo di tornare sulla Luna. O quasi. A più di 50 anni dall'ultima missione del programma Apollo, la Nasa è infatti pronta a lanciare il secondo capitolo del suo progetto... Leggi su europa.today (Di martedì 4 aprile 2023) Manca poco più di un anno, e sarà finalmente tempo di tornare sulla. O quasi. A più di 50 anni dall'ultima missione del programma Apollo, laè infatti pronta a lanciare il secondo capitolo del suo progetto...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TPiatta : La NASA ha recentemente annunciato che nel 2024 riporterà l'uomo in orbita attorno Luna. Ma come? Non dovevano col… - giugimulas : RT @emilio_cozzi: Due ore fa la @NASA ha annunciato i nomi dell'equipaggio di #Artemis 2, cioè le quattro persone che torneranno verso la #… - BrunoRonchetti : RT @emilio_cozzi: Due ore fa la @NASA ha annunciato i nomi dell'equipaggio di #Artemis 2, cioè le quattro persone che torneranno verso la #… -