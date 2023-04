La musica di oggi suona così proprio grazie a Ryuichi Sakamoto (Di martedì 4 aprile 2023) La storia racconta che Ryuichi Sakamoto amava questo ristorante giapponese a Murray Hill, ma odiava la musica che vi suonavano. così fece quello che avrebbe fatto qualsiasi compositore generoso e di talento generazionale: si offrì di creargli una playlist. Da allora, questo aneddoto è diventato una sorta di leggenda (cioè, è diventato leggermente virale). Non si trattava, come riportato dal New York Times, di un pignolo bisbetico con un'avversione per Spotify; si trattava di un artista che considerava una stanza e immaginava come la musica avrebbe potuto riempirla nel modo migliore. Quando ho incontrato Sakamoto nel 2018, mi ha detto che, in vecchiaia, ascoltava solo musica ambient. Lo disse come se fosse la naturale evoluzione delle cose, che ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 aprile 2023) La storia racconta cheamava questo ristorante giapponese a Murray Hill, ma odiava lache vivano.fece quello che avrebbe fatto qualsiasi compositore generoso e di talento generazionale: si offrì di creargli una playlist. Da allora, questo aneddoto è diventato una sorta di leggenda (cioè, è diventato leggermente virale). Non si trattava, come riportato dal New York Times, di un pignolo bisbetico con un'avversione per Spotify; si trattava di un artista che considerava una stanza e immaginava come laavrebbe potuto riempirla nel modo migliore. Quando ho incontratonel 2018, mi ha detto che, in vecchiaia, ascoltava soloambient. Lo disse come se fosse la naturale evoluzione delle cose, che ...

