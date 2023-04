La mostra collettiva dedicata ai giovani progettisti italiani

Leggi su linkiesta

(Di martedì 4 aprile 2023) Fatto salvo per avventurose dichiarazioni alla Francesco Lollobrigida, i “” (Millennial, Generazioni Z e Alpha) sono divenuti di recente oggetto di saggi, film e tavole rotonde non esattamente rilassate. In particolare, l’Italia non è un Paese che lascia loro spazio, esibendo così una silenziosa quanto pericolosa sfiducia verso il futuro. Se in Europa l’eta? media dei manager e? di quarantacinque anni, in Italia supera i cinquanta. L’eta? media dei parlamentari da noi e? di 51,5 anni e quella dei professori ordinari di cinquantanove: siamo i primatisti europei di anzianita?, nel mondo in gara solo con il Giappone. In questo panorama, il sistema design – un tempo fiore all’occhiello del Made in Italy – non fa eccezione. È lodevole, dunque, lo sforzo espositivo in corso all’ADI Design Museum di Milano con laItaly: A New Collective ...