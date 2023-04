La mostra “Banksy è chi Banksy fa! An unconventional Street Art Exhibition” fa tappa ad Avellino

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 7 minutiDopo il grande successo di pubblico registrato con ladi Andy Warhol, l’Amministrazione comunale dipresenta laè chiFa! AnArt”, che sarà ospitata presso le sale espositive dell’Ex Eliseo, con la curatela di Raffaele de Felice e Matteo Vanzan. Organizzata dal Comune di, promossa dagli Assessorati alla Cultura e al Turismo e prodotta dall’agenzia MV Arte, non presenterà solamente il celebre artista di Bristol, ma anche alcuni dei principali protagonisti della scenaArt internazionale, come Taki 183, John Fekner, Mike Giant, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Obey, Space ...

...noto al grande pubblico per il celebre film " Exit Through the Gift shop " diretto da, che ... Alcune delle litografie insono basate su una famosa fotografia scattata da Cecil Beaton alla ...... esposte nell'ambito della'The world of', a Palazzo Pallavicini dal 31 marzo al 6 agosto. Obiettivo del progetto è valorizzare la street art a partire dall'interpretazione dei lavori ...Gli organizzatori della"The World of" , sino al 6 agosto a Palazzo Pallavicini in via San Felice 24, mettono subito le cose in chiaro: "Abbiamo chiesto a street artist internazionali e locali di riprodurre le ...

La città di Bologna accoglie l'arte di Banksy e ospita la mostra The World of Banksy – The Immersive Experience, visitabile dal 31 marzo al 6 agosto 2023.