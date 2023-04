La Mamma Di Tavassi Scatena Il Caos Dopo La Finale Del Gf Vip! (Di martedì 4 aprile 2023) Emanuela Fuin, la Mamma di Guendalina e Edoardo Tavassi, si é resa protagonista di un fuori onda infuocato. Tutto é accaduto Dopo la diretta del Gf Vip, quella in cui é stata proclamata vincitrice Nikita Pelizon. Ebbene, la Mamma di Tavassi se l’è presa con alcuni ex gieffini ma non solo. Ecco cosa é accaduto in studio subito Dopo la Finale! La Mamma di Tavassi semina il Caos Dopo l’ultima diretta del Gf Vip Nemmeno il tempo di concludere l’ultima diretta del Gf Vip, che la Mamma di Edoardo Tavassi ne ha dette di tutti colori ad alcuni ex Vipponi e non solo. Quanto accaduto, é stato ripreso dalla figlia Guendalina, che ha poi provveduto a postare tutto quanto sui ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 4 aprile 2023) Emanuela Fuin, ladi Guendalina e Edoardo, si é resa protagonista di un fuori onda infuocato. Tutto é accadutola diretta del Gf Vip, quella in cui é stata proclamata vincitrice Nikita Pelizon. Ebbene, ladise l’è presa con alcuni ex gieffini ma non solo. Ecco cosa é accaduto in studio subitola! Ladisemina ill’ultima diretta del Gf Vip Nemmeno il tempo di concludere l’ultima diretta del Gf Vip, che ladi Edoardone ha dette di tutti colori ad alcuni ex Vipponi e non solo. Quanto accaduto, é stato ripreso dalla figlia Guendalina, che ha poi provveduto a postare tutto quanto sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gattarainside : Antonella sarà pure una poraccia perché richiede like ma non è che la mamma di Tavassi sia meglio che organizza il… - Stefani90318371 : RT @oriele__era: La mamma di Tavassi che manda a cagare Charlie e non lo abbraccia per le cose che ha scritto sui social QUANTO CAZZO LA A… - piccolacr : @Marko_lino_1 La mamma di Tavassi ieri è stata un grande,ha ripreso alcuni della regia dicendo che è starà una regia di merda?????? - del674194 : RT @sunstateofmind_: NO. Perché vedo solo adesso la mamma di Tavassi rincorrere e dare delle merde a quegli incapaci della regia.???? LEI H… - HelenaG07927152 : RT @CiupiSupporterr: Credo che George stia per raccontare la roba della mamma di Tavassi di ieri sera Io non riesco ancora a credere che pe… -