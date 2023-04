La lotta ai monopattini elettrici non è più territorio esclusivo della destra

Leggi su linkiesta

(Di martedì 4 aprile 2023) Al di là dell’esito e dell’affluenza (hanno partecipato 103mila cittadini su 1,3 milioni di iscritti alle liste elettorali), il referendum di Parigi testimonia che la battaglia contro inon è più una prerogativa dei conservatori di. La sindaca socialista Anne Hidalgo ha definito il bando alle trottinette a noleggio «una grande vittoria per la democrazia locale», dopo che a gennaio – nell’annunciare il referendum del 2 aprile – aveva etichettato questi mezzi come «non ecologici». L’85,7 per cento dei votanti si è espresso in maniera contraria al rinnovo delle licenze dei tre operatori (Dott, Lime e Tier) che hanno messo a disposizione le proprie flotte dia flusso libero. Ciò significa che dal 1° settembre 2023 i parigini non potranno più noleggiare ...