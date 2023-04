La Lega raddoppia. Friuli, per Salvini ritorno e trionfo: le cifre che cambiano tutto (Di martedì 4 aprile 2023) Quella del Centrodestra in Friuli Venezia Giulia non è stata una vittoria, ma un vero e proprio trionfo, col centrosinistra staccato di oltre 35 punti percentuali. Un record. Così come un autentico plebiscito è quello che ha portato Massimiliano Fedriga - primo a riuscirci nella storia del Friuli - a fare il bis alla guida della Regione. Meglio di lui, nella storia delle Regionali hanno fatto solo Luca Zaia che vinse nel 2020 col 74% dei consensi e Vincenzo De Luca che, nello stesso anno, rivinse in Campania col 69% dei voti. Accanto a questi dati c'è poi l'analisi di quella che era la vera sfida di questa tornata, ovvero il derby interno al centrodestra che, diciamolo subito, esce rafforzato da questa sfida elettorale, in virtù del fatto che le principali componenti sostanzialmente si equivalgono. Il dato più rilevante è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Quella del Centrodestra inVenezia Giulia non è stata una vittoria, ma un vero e proprio, col centrosinistra staccato di oltre 35 punti percentuali. Un record. Così come un autentico plebiscito è quello che ha portato Massimiliano Fedriga - primo a riuscirci nella storia del- a fare il bis alla guida della Regione. Meglio di lui, nella storia delle Regionali hanno fatto solo Luca Zaia che vinse nel 2020 col 74% dei consensi e Vincenzo De Luca che, nello stesso anno, rivinse in Campania col 69% dei voti. Accanto a questi dati c'è poi l'analisi di quella che era la vera sfida di questa tornata, ovvero il derby interno al centrodestra che, diciamolo subito, esce rafforzato da questa sfida elettorale, in virtù del fatto che le principali componenti sostanzialmente si equivalgono. Il dato più rilevante è il ...

